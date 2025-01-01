Агенцията за социално подпомагане има пълна готовност, казал съм им да направят проверки какви са наличностите във връзка с наводненията вчера в Бургаско. Така че още утре ще бъдат на терен и ще направим така, че хората да получат това, което им се полага, ако е възможно и повече средства, съобщи пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов.

По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено, посочват в съобщение от социалното министерство.

До седмица-две социалното министерство предстои да обяви нова програма, свързана с подпомагане на общините по европейски програми, за която се чака още одобрение. Тя ще засяга и почистване на сухи дерета, реки, корита, залесяване с цел превенция.

Смятаме, че нещата трябва да стават по друг начин, а не след като стане бедствието да кажем какво стана, зимата ни изненада, водата ни изненада, коментира Борислав Гуцанов.

По време на парламентарния контрол в петък премиерът Росен Желязков анонсира, че до дни социалното министерство ще обяви специална мярка за подпомагане на общини при превенция на сухи дерета.