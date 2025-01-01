Невероятната история с открития в Пирин мъж от Русе, обявен за починал преди години, се заплита още повече.

След като на 30 октомври той бе открит, вчера стана ясно, че не е живял като отшелник в планината през цялото това време, а е пребивавал и в Гърция, съобщи NOVA. Този нов детайл задълбочава мистерията около 13-годишното му изчезване и повдига още повече въпроси.

От парковата охрана на Национален парк "Пирин" потвърдиха, че са обхождали същия район само преди 3-4 дни и тогава импровизираното съоръжение, описано като "палатка от найлон", не е съществувало.

В Национален парк „Пирин“ откриха мъж, обявен за починал преди години

Случаят започва след рутинна проверка на парковите служители, които се натъкват на незаконния бивак. Когато обясняват на мъжа, че къмпингуването там е забранено, той реагира агресивно. Това налага намесата на полиция. Пристигналите на място униформени установяват, че той не носи лични документи.

Следващата справка разкрива шокиращата истина - лицето е било обявено за държавно и международно издирване през 2008 г. През 2013 г. е обявено от съда за починало, след като не било открито.

Глобата за лагеруване извън обозначените места е от 500 до 5000 лева. Но преди мистериозният планинар да бъде глобен, обаче случаят трябва да се разплете. Въпреки разкритието за престоя му в Гърция, въпросите около случая остават много повече от отговорите. Какво точно се е случило, тепърва изясняват разследващите.