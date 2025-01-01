Мъж, който бил обявен за починал преди няколко години - беше открит на територията на Национален парк "Пирин". Това е станало на 30 октомври при проверка за незаконно бивакуване, предаде NOVA .

Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия, когато му били поискани лични документиза да му бъде написан акт за нарушението. Заради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.

След пристигането на полицейския екип е установено, че мъжът не притежава лични документи и е отведен в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал и впоследствие – обявен от съда за починал.

