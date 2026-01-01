Движението в участък от път III-109 Кресна - Кулата - Мелник при 11-и км в следващите дни ще се извършва двупосочно в една лента и при ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Промяната в организацията на движение в отсечката е за осигуряване безопасното преминаване на моторни превозни средства по трасето, поради свлечената на пътното платно скална маса от дъждовете.

Веднага след подобряване на метеорологичните условия и спиране на валежите ще бъдат предприети необходимите действия за пълно разчистване на пътното платно и възстановяване на движението в двете ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на- www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.