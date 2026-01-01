Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото срещу Кристина Д. за убийството на двете ѝ деца в Сандански.

ВКС отмени решението на Софийски апелативен съд от 30 юли 2025 г. и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.

Съдебното производство е образувано по жалби на подсъдимата и на частния обвинител и граждански ищец Георги Т. Първоначално Окръжен съд – Благоевград призна Кристина Д. за виновна за убийството, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, и ѝ наложи наказание „доживотен затвор без замяна“.

С решение на САС подсъдимата беше оправдана по квалифициращия признак „особено мъчителен начин“, а наложеното наказание беше намалено на 12 години затвор. Намален беше и размерът на обезщетенията - по 250 000 лева за всяко от децата.

В мотивите си ВКС приема, че е неоснователен доводът на защитата за неправилно осъждане по квалифициращия признак „особена жестокост“. Данните по делото сочат, че на всяко от децата са нанесени над 30 удара с нож, предимно в областта на жизненоважни органи, като част от тях са били с изключително голяма сила и са причинили разнородни и несъвместими с живота увреждания.

ВКС отхвърля и тезата, че наказанието, определено от въззивния съд, е неправилно поради прекомерна строгост. Съдът подчертава, че психичното състояние на подсъдимата, чистото ѝ съдебно минало и положителните ѝ характеристични данни са били отчетени, но наред с тях съществуват и изключително тежки отегчаващи обстоятелства. Сред тях са високата обществена опасност на деянието, смъртта на две малолетни деца от едно семейство, наличието на 5 квалифициращи признака, множеството удари с нож и извършването на престъплението в домашна среда.

Касационният състав не приема доводите на частния обвинител за съществени процесуални нарушения, нито твърденията за неправилно приложение на материалния закон във връзка с оправдаването на подсъдимата по признака „особено мъчителен начин“. Според ВКС доказателствата не установяват по категоричен начин, че децата са преживявали продължителни и изключителни физически и психически страдания преди настъпването на смъртта. Заключението на вещото лице сочи, че и двете жертви са загубили съзнание в изключително кратък интервал - от секунди до около минута след началото на нападението.

В същото време върховните съдии приемат за основателен довода за явна несправедливост на наложеното от САС наказание. Апелативният съд не е отчел в пълна степен безпомощността на жертвите, липсата на каквато и да е възможност за защита или бягство, както и факта, че децата, макар и за кратко, са възприемали не само нападението срещу себе си, но и убийството на своя брат или сестра.

Според ВКС наличието на смекчаващи или дори изключителни смекчаващи обстоятелства не е достатъчно, за да се наложи наказание под законовия минимум, ако този минимум не е несъразмерно тежък спрямо конкретното деяние. В случая не може да се приеме, че минималното наказание от 15 години „лишаване от свобода“ е изключително тежко. „Налагането на наказание под този минимум води до изкривяване на принципа на справедливостта и до несъразмерност между тежестта на престъплението и наказателната репресия“, посочват върховните съдии.