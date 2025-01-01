Криминалисти унищожиха около 951 канабисови растения с тегло от близо 1 795 кг в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Растенията са открити на 12 август. Около 890 от растенията, с около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61 от тях, чието тегло е 70 килограма - в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич.

След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите се води разследване.