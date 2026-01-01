Преустановено е движението на тежкотоварни автомобили по пътя за хижа „Беласица“ над Петрич поради опасност от свлачище и пропадане на пътното платно заради продължаващите през целия ден интензивни валежи. Леките автомобили трябва да се движат с повишено внимание. Служители на Общината и на аварийното звено са на място. Поставят се обозначителни ограничения. Това съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на Община Петрич и ръководител на аварийното звено в града.

Заливания на пътното платно са регистрирани по пътя към село Кулата в района на село Ръждак, както и в района на борсата при село Кърналово. Движението се обезопасява, като се очаква пристигането на тежкотоварна техника за отпушване на водостока. В село Ръждак са отводнени две къщи.

Под постоянно наблюдение са нивата на всички проблемни дерета на територията на община Петрич. Дежурни екипи на аварийно звено следят ситуацията в общината и обхождат критичните точки. Действията се координират с всички служби, които в аварийни ситуации подкрепят Общината.