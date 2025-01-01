На този етап пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов.

Той уточни, че в късния следобед вчера локално е превалял дъжд с градушка. Валежът не е бил обилен, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Мисля и се надявам, че днес ще успеем да локализираме пожара, отбеляза още директорът на парка.

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон от Трето бригадно командване се включи в дейностите по овладяването на пламъците. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Групата е в състав от 20 военнослужещи и ръководител старши лейтенант Камен Велков.

Вчера по овладяването на огъня работиха около 70 души – пожарникари, служители от парка, както и техни колеги от Държавно горско стопанство (ДГС) - Симитли. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пожарът е на надморска височина между 1700 и 2000 метра. На единия фронт, по който се работи, линията на гасене е над километър, като има осигурена вода, която се доставя от билото на планината.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в потушаването на пламъците.

Пожарът избухна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.