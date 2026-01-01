Мъж е с изгаряния след детонация в автомобил край Благоевградско, съобщиха от полицията.

На 13 февруари около 14:17 часа на телефон 112 е получен сигнал за инцидент на паркинг на магазин в землището на село Дамяница.

По първоначална информация при използване на азотен спрей за почистване на черна техника в лек автомобил и последващо запалване на цигара е настъпила детонация. В резултат на инцидента е пострадал 24-годишен мъж от Асен, община Павел Баня.

Мъжът е получил изгаряния в областта на ръцете, лицето и шията и е транспортиран за лечение в болнично заведение в София.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.