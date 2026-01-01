С благословението на Невркопския митрополит Серафим в Неврокопска епархия ще бъдат посрещнати честната ръка на свети Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на свети Йоан Руски на 27 и 28 януари, съобщиха от Епархията.

Светините ще бъдат донесени от Халкидския митрополит г-н Хризостом от Гръцката православна църква и ще бъдат изложени за поклонение в катедралния храм „Въведение Богородично“ в Благоевград.

От Неврокопска епархия публикуваха на официалната си страница във Фейсбук програма по посрещането и поклонението пред православните светини.

Във вторник, 27 януари, те ще бъдат посрещнати в катедралния храм „Въведение Богородично“ в 16:00 часа, ще бъде отслужена и вечерня. От 18:00 часа ще има прожекция на документален филм за свети Йоан Руски и беседа на Халкидския митрополит Хризостом за живота и чудесата на светията в зала № 3 на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

В сряда, 28 януари, от 9:00 часа ще бъде отслужена архиерейска света литургия в храм „Въведение Богородично“ в града а светините ще бъдат изложени за поклонение до ранния следобед същия ден.