Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото.

По първоначална информация детето е около 10 години и е с травма в областта на главата. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница, предава БНТ.

След оказана първа медицинска помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче.

След оказана първа помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче. След като кацнал на площадката на болница „Света Екатерина”, с линейка пациентът е откаран до най-голямата спешна болница у нас. От „Пирогов” потвърдиха за NOVA, че детето е транспортирано в и е прието за лечение в Отделението по неврохирургия.