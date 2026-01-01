С лек гаф започна церемонията по награждаване на победителите в днешния паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

Победителката при дамите Рамона Терезия Хофмайстер се забави с пристигането си. На сцената излязоха Цубаки Мики и Александра Крол-Валас, но Хофмайстер не се появи при обявяването на името й. Това в крайна сметка се случи, макар и с известно забавяне, като не стана ясна причината за закъснението на германката.

Това забавяне на Хофмайстер принуди организаторите да наградят първо мъжете, където шампион стана Бенямин Карл от Австрия.

В награждаването участваха председателят на БФ Ски Цеко Минев, кметът на Банско Стойчо Баненски и зам.-министърът на туризма Павлин Петров.