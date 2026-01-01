Във връзка с получен сигнал за побеляване на река Маданска, незабавно е сформиран екип и извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БД-ИБР и РЛ към ИАОС.

Констатирано е побеляване на водите на реката в района на Мадан,съобщиха от екоинспекцията. Извършен е обход и е установено, че причината е скъсана дига на утаител, чието предназначение е да пречиства изпомпените от находище „Крушев дол”, непречистени руднични води.

Повишеното водно количество е следствие от интензивни валежи през последните дни, в резултат на което значително количество вода е постъпила в подземните водосборници на находището.

Поради замътването, водите в галериите на рудника са придобили сиво-бял цвят. Заради големия дебит и вследствие на скъсаната дига е допуснато нерегламентирано заустване в река Крушевдолска, приток на река Маданска.

В момента на проверката дигата е частично възстановена. От мястото на изтичане от страна на РИОСВ е възложено да се вземе проба. За установеното нарушение срещу дружеството, стопанисващо рудника ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.