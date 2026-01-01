Повдигнаха обвинение за разпространение на наркотици на сина бизнесмена Атанас Бобоков.

Той е задържан за 72 часа. Бобоков-младши е бил в автомобил, който е бил спрян за рутинна проверка.

При извършването ѝ полицаите забелязали, че на задната седалка на превозното средство и пред нея имало полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса, предава "24 часа".

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово

На място е пристигнал разследващ полицай. При извършен полеви наркотест тревистата маса е реагирала на марихуана с общо бруто тегло 384,46 грама.

Според събраните до момента доказателства наркотичното вечество е държано от Бобоков с цел разпространение.

Предстои да му бъде поискан постоянен арест.