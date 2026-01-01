Паркингите от "синята зона" в центъра на Смолян втори ден са непочистени от снега.

Зоните за платено паркиране вече са заледени и без следи от опесъчаване.

Обилен снеговалеж в Смолянско, пътната обстановка е усложнена

Проверява се сигнал за заледяване по пътя Широка лъка-Девин, съобщиха от Областното пътно управление.

Опасности от подхлъзване има по пешеходната зона на Смолян, която на 22 януари бе почистена с химически препарат за разтопяване на 10-сантиметровата снежна покривка.

Следите от разтопения сняг са се превърнали в ледени участъци.