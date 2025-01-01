Кола навлезе в насрещното по пътя за Пампорово, жена е с травма в болница.

От там уточняват, че на 10 ноември около 16:50 часа, на пътя между село Проглед и курортен комплекс Пампорово стана пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила.

48-годишен водач от Бургас, управлявайки лек автомобил, загубил контрол над колата на прав участък и навлязъл в насрещната лента. Там се ударил с управлявано от 25-годишен мъж от Чепеларе.

В резултат на удара пострадала 23-годишна пътничка, която е получила травма в областта на главата. Тя е настанена за наблюдение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, като животът ѝ е вън от опасност.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата на шофьора е отчела положителен резултат за бензодиазепини, установено с техническо средство.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.