За по-малко от месец в община Доспат е регистриран втори случай на мечка, която се разхожда по улиците в населено място. Снощи малко преди 22:00 часа мечка е заснета от охранителните камери на Джеват Караилански от село Бръщен да минава по ул. "Изгрев“, съобщи секретарят на община Доспат, Веселин Калфов.

Той уточни, че още тази сутрин са подадени сигнали до РИОСВ – Смолян и до Държавно горско стопанство – Доспат. Калфов посочи, че е необходимо да се предприемат мерки, за да не навлизат животните в населените места, защото животът на хората е от първостепенна важност.



Кметът на Бръщен Кемал Бошнаков също потвърди информацията за мечката и уточни, че това се случва за първи път в селото. По думите му, хората не са я видели, но е заснета и от други камери от живеещите на същата улица. Хората са притеснени от факта, че едрото животно безпроблемно е дошло в селото, в което живеят над 700 души и се разхожда необезпокоявана от никой. Кметът посочи, че няма нанесени щети от мечки в региона. Само по овошки на хората извън селото е установено, че има изпочупени клони. Има и човек, който отглежда 200 овце, но и при него няма нанесени щети, уточни Бошнаков.





Припомняме, че в нощта срещу 11 септември мечка се разходи и по улиците на Доспат, като бе заснета от камера на ул. "Георги С. Раковски" в родопския град.