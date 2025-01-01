Нелегална търговия с козметични продукти, перилни и почистващи препарати разследват униформени под надзора на районната прокуратура, съобщиха от полицията.

Иззети са множество опаковки от различни по вид и марка артикули. На 11 септември екипи от сектора провели полицейска акция на територията на пазарджишкия квартал „Изток“.

Органите на реда извършили проверка в търговски обект, стопанисван от 47-годишна жителка на квартала. Вътре били открити различни стоки - шампоани, перилни и почистващи препарати, всички носещи логото на известни марки.

Станало ясно, че в магазина се осъществява търговска дейност без съгласието на притежателя на изключителното право на въпросните марки. Извършен е оглед и са иззети общо 4768 артикула. По случая се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.