Двама шофьори управлявали под въздействието на наркотици и още двама ползващи неистински шофьорски книжки са заловени през денонощието в област Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

На улица в Пещера автопатрул при местното полицейско управление е спрял лек автомобил „Сеат“, управляван от 28-годишен пещерец. След направения тест с дрегер се оказало, че той е зад волана под въздействието на дрога. Сходен е и случая с 34-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново. Неговата проба за употреба на наркотици, направена от пазарджишки пътни полицаи, също се оказала положителна.

По време на рутинни проверки 28-годишен водач от село Говедаре и 31-годишен мъж от Ракитово представили пред униформените свидетелства за управление на МПС издадени от Руската Федерация и от Република Чехия. След направените обстойни проверки се оказало, че документите са неистински.