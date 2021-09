Нападението е станало в един от крайните квартали на града.



От полицията съобщиха, че задържаният също е ранен. По-рано те предупредиха в профила си Туитър жителите на града да избягват района, като обявиха, че там има тежко въоръжени униформени.

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelo pic.twitter.com/m2bnxhVXXX