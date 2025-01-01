По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 55-годишния мъж, врязал се в детска площадка.

Той е обвинен, че се е заканил с убийство на жена и управлявал автомобил след употреба на алкохол.

Инцидентът е станал на 20 август около 22:00 ч. в ж.к. „Христо Смирненски“ в София. Според обвинението, мъжът полял жената с неустановена течност, заплашил я с думите „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка. Жената успяла да избяга, но обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил, при което ударил три паркирани коли и детска площадка.

Преди да се вреже в детска площадка в София: Шофьорът опитал да запали жена

При пристигането на полицията, дрегер отчел 2,72 промила алкохол в кръвта на шофьора. Кръвната проба потвърдила концентрация от 2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство.