Шофьор блъсна 71-годишна жена на пешеходна пътека и избяга, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 20 ноември, около 17:30 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал в района на кръстовище с улица „Хр. Ботев“ и улица „Ал. Стамболийски“ в Сливен.

Пострадала е 71-годишна жена, която е пресичала на пешеходна пътека. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен с фрактура на ръка, без опасност за живота.

Водачът, причинил пътното произшествие, е напуснал местопроизшествието. След проведените издирвателни действия автомобилът и собственикът са установени. Работата по случая продължава. По случая се води разследване.