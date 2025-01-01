Инцидент с 80-годишен шофьор, който блъсна 75-годишен трудноподвижен мъж на пешеходна пътека в София, повдигна отново въпроса за необходимостта от въвеждане на по-строги правила и ограничения за възрастните водачи. Пострадалият мъж е настанен в болница със счупен таз, но без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, а кадрите от сблъсъка предизвикаха остра обществена реакция и подновиха дискусията за контрола над шофьорите в напреднала възраст.

Шофьор помете трудноподвижен мъж на пешеходна пътека в столичния кв. „Драгалевци“

Инцидентът е станал в сряда сутринта, около 06:57 ч., на бул. "Черни връх" в столичния квартал "Драгалевци". Кадри от охранителна камера показват как 75-годишен мъж с видими затруднения в придвижването пресича на осветена пешеходна пътека. Докато автомобил в едната лента спира, за да му даде предимство, друга кола, управлявана от 80-годишния водач, продължава движението си без да намали скоростта и го помита. Вследствие на удара пешеходецът е изхвърлен и се блъска в спрелия автомобил.

Комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към СДВР, потвърди, че пострадалият мъж е настанен в болница със счупен таз. Основната причина за произшествието е отнето предимство на пешеходец, предава NOVA.

Водачът, причинил инцидента, е правоспособен шофьор от 1972 г., като свидетелството му е подновено през 2022 г. и е валидно до 2032 г. За своя над 50-годишен стаж зад волана той има 11 нарушения с лек характер (6 акта и 5 фиша).

"В тая насока може да се помисли за законодателни промени за по-кратък срок за издаване на свидетелство след 65-70-годишна възраст, допълнителни тестове да подлагат тези водачи, тъй като техните реакции на тази възраст се забавят", коментира той.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България подкрепи тезата за по-строг контрол.

"Дали всеки трябва да може да издава такова медицинско свидетелство? Защото масовостта води до ниско качество. Бих казал, в 80% от случаите доста проформа се издават те", заяви Георгиев.

Според него законът и в момента дава основание на контролните органи да изпращат нарушители на проверочен изпит при извършване на немаловажно нарушение, което застрашава безопасността, но тази мярка рядко се прилага. "На пътя трябва да има само можещи и знаещи водачи", категоричен е експертът.