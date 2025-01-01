Блъснаха пешеходец на кръстовище в Благоевград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 ноември, около 18:00 ч.

Според първоначалната информация лек автомобил, управляван от 20-годишен местен жител, не е пропуснал пресичащ 63-годишен мъж на обозначена пешеходна пътека и го е блъснал.

Пострадалият е с тежки травми – фрактура на крака, счупване на черепа и фрактури на лицеви кости. Той е откаран и настанен в болница.

На шофьора са извършени проверки за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.