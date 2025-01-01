Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за първите девет месеца на годината е 20 057,6 млн. лв., което е 73,3% от плана за годината. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). В сравнение със същия период на 2024 г., разходите бележат увеличение с 2 013,4 милиона лева.

Общата сума на приходите по бюджета към септември 2025 г. възлиза на 11 068,6 милиона лева, което представлява 72,7% изпълнение на плана за годината. Приходите нарастват с 1 467,9 милиона лева в сравнение със същия период за миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 17 783,6 милиона лева, което е 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1 870,1 милиона лева (11,8%) повече.

Броят на пенсионерите за септември 2025 г. е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 011,91 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83,03 лв. (8,9%).

От НОИ казват, че следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към септември 2025 г. са в размер на 2 132,6 млн. лв. Това е 69,4% от плана за годината. Отчетените разходи са със 136,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2025 г. е 9 024,4 млн. лв.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2025 г. възлиза на 107,5 млн. лв. което представлява 77,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с деветмесечието на 2024 г., приходите нарастват с 16,9 млн. лв. Разходите по този фонд са в размер на 87,7 млн. лв. което е 70,3% от плана за годината. Извършените разходи са с 12,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Приходите по бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към септември 2025 г. възлиза на 2 773,0 хил. лв., което отговаря на 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 964,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Общо разходите на фонда са в размер на 2 155,8 хил. лв., което е 44,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 404,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

В четвъртък парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 129 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се. Срокът за предложения по проектобюджета за второ четене беше съкратен на четири дни. Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" да се увеличи с два процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени става 2352 евро.