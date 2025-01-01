Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в Бангладеш, предаде Ройтерс, като се позова на информация на Германския изследователски център по геонауки (GFZ).
В епицентъра си трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът.
A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, according to the German Research Center for Geosciences (GFZ), prompting residents in Dhaka to rush out of buildings and into the streets.#Bangladesh #Earthquake pic.twitter.com/NG9sC8NU2l— WION (@WIONews) November 21, 2025
Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма постъпила информация за значителни щети, поясни Ройтерс на базата на изявления на местните власти.
Strong 5,5 Earthquake hits near #Dhaka, #Bangladesh causing severe damage, per USGS, high casuality count expected. pic.twitter.com/ruXCy4GBE8— StrandenWX (@StrandenWX) November 21, 2025
Службата за геоложки изследвания на САЩ обяви, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.
Жители са изскачали панически от домовете си в Дака, докато сгради в Дака са се тресели, а някои временни постройки са рухвали, описва Ройтерс, позовавайки се на очевидци.
A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.— DD News (@DDNewslive) November 21, 2025
The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN
"Никога не съм преживявал такъв трус през живота си. Бяхме в служебния офис, когато мебелите започнаха да се клатят. Втурнахме се да бягаме до стълбите, за да излезем по-бързо на улицата, и видяхме, че там вече има струпани хора", каза за Ройтерс Садман Сахиб, служител в частна фирма в Дака.
Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.
BREAKING: 🔴— Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2025
DHAKA, Bangladesh (OSINT613) – A strong earthquake struck near the capital Dhaka in Bangladesh on Friday, delivering strong to very strong shaking across several areas, the USGS reported, as a large number of casualties are feared. pic.twitter.com/aQWtQBGs9e