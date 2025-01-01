Проливни валежи и свлачища отнеха живота на най-малко 43 души във Виетнам от началото на миналия уикенд, предаде ДПА, като се позова на властите.

Девет човека са все още в неизвестност, съобщи днес Националната агенция за управление на природните бедствия. Близо 70 000 домове са наводнени, което принуди хиляди хора да се евакуират, а много местни жители са се качили на покривите на къщите си, за да избягат покачващите се води.

Десетки хиляди животни също са загинали при наводнението. Местни медии описват бедствената ситуация като "историческо наводнение". Най-тежко засегнатите райони са града Куейнон, известния крайбрежен курорт Ня Чанг и други централни части на Виетнам. Особено засегнати са туристически дестинации, част от световното наследство на ЮНЕСКО, като например град Хюе и Хой Ан.

Много пътища са били блокирани от паднали камъни и свлачища, като това е нарушило пътното движение. По-рано този месец автобус с туристи беше затрупан от свлачище - инцидент, при който загинаха шестима души, а 19 бяха ранени.

Метеоролозите прогнозират още валежи през този уикенд.