От "Възраждане“ са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов:



"Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела за огромни щети в размер на милиарди левове и точно поради тази причина се надявам максимално бързо Конституционният съд да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който Конституционният съд не се произнесе, ще ни коства милиарди".

За внасянето на искането в КС "Възраждане“ са получили подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така са събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

"Възраждане“ ще се включи в блокадата на сградата на парламента във вторник, за която вчера призова лидерът на ПП Асен Василев с мотив да се осуети приемането на бюджета:

"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца, касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".