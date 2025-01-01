Нидерландия започна разполагането на 300 войници и две системи за противовъздушна отбрана Patriot в Полша, за да защити ключов логистичен център на НАТО, през който минава военната помощ за Украйна. Това потвърди министърът на отбраната Рубен Брекелманс, предава Kyiv Post.



Нидерландското подразделение ще достигне пълна готовност на 1 декември, а мисията ще продължи до юни 2026 г. Полската агенция PAP съобщи, че вече се подготвя теренът за временната база, след което операторите на системите ще поемат наблюдението на въздушното пространство около съоръжението.



Нидерландия изпраща най-новия вариант на Patriot, оборудван с подобрен радар и софтуер. Прехващачите PAC-3 могат да свалят балистични и крилати ракети и дронове, като всяка ракета струва около 4 млн. евро. В Полша ще бъде разположена и установка NASAMS, предназначена за нисколетящи заплахи, както и отделен екип за защита от дронове.



Командирът Олав Шпанджер заяви пред нидерландкия телевизионен оператор "Омроп Брабант", че напрежението в региона расте. По думите на холандските власти мисията има оперативно и символично значение, показвайки твърдия ангажимент на Нидерландия към източния фланг на НАТО.