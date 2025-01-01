Музеят на восъчните фигури „Гревен“ в Париж представи новия си акцент – принцеса Даяна, облечена в прочутата „рокля на отмъщението“, която носеше след разкриването на извънбрачната връзка на тогавашния си съпруг принц Чарлз.

Разположен в центъра на френската столица и често сравняван с лондонския „Мадам Тюсо“, музеят вече разполага с фигури на Чарлз – днес крал Чарлз III – и покойната кралица Елизабет II. До момента липсваше само Даяна, въпреки трагичната ѝ връзка с Париж, където загина в автомобилна катастрофа през август 1997 г.

Paris’ Grevin Museum has unveiled a wax statue of Princess Diana, decades after her tragic death in 1997. Originally planned in 1996, the project was halted and only recently resumed using photos and a model with similar measurements. The statue depicts Diana in her iconic 1994… pic.twitter.com/ChOkp9VMlc — India Today Global (@ITGGlobal) November 20, 2025

Новата восъчна фигура е облечена в копие на черната рокля на дизайнерката Кристина Стамболян, с която Даяна се появи публично през 1994 г., докато медиите следяха разпада на брака ѝ. Тя избра ефектната рокля с голи рамене в същия ден, когато в телевизионно интервю Чарлз призна, че ѝ е изневерил.

„Повече от 28 години след трагичната ѝ смърт в Париж Даяна остава ключова фигура в световната попкултура, възхвалявана за своя стил, човечност и независим дух“, заявиха от музея. Роклята, добавят от там, е символ на самочувствие и категорична женственост.

Восъчната фигура на принцесата е изложена далеч от тези на крал Чарлз и кралица Елизабет, които се намират в залата за държавни глави. „Лейди Ди“ е поставена сред личности от модата и развлеченията, като Жан Пол Готие и френско-малийската певица Ая Накамура.

Датата на представянето – 20 ноември – е и умишлена препратка към интервюто ѝ по Би Би Си, излъчено на същия ден преди трийсет години, в което тя каза: „Бяхме трима в този брак, което малко затрудняваше нещата“ – думи, насочени към Камила Паркър-Боулс, за която Чарлз впоследствие се ожени.

Сложната и високоотговорна задача по изработката на фигурата е поверена на парижкия скулптор Лоран Маламаси. От музея уточниха, че в края на живота на Даяна са обсъждали идеята за нейна фигура, но след смъртта ѝ проектът е бил прекратен.