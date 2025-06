Копринена рокля с флорални мотиви, принадлежала на Даяна, принцеса на Уелс (1961-1997), беше продадена в четвъртък на търг за 520 000 долара, съобщи американската аукционна къща Julien’s Auctions.

„Роклята беше наречена „Грижовната рокля“, както обясни Дейвид Сасун, защото Даяна често я носеше при посещения в болници и когато седеше при пациенти,“ се казва в съобщението.

Началната цена на лота беше 50 000 долара.

Princess Diana Museum Curator Falls to the Floor After Securing Royal's 'Caring Dress' at Auction for $520K https://t.co/8OSrtsyKyI