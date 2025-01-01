Габи Гуа беше коронована за Мис България 2025 на бляскава церемония, която се проведе в София и представлява страната ни на конкурса "Мис Вселена 2025", който се проведе в Тайланд.

Морган Габи Гуа e родена на 1 октомври 1999 г. Тя е френско-български модел и носителка на титлата в конкурса за красота. Тя е избрана за Мис Вселена България 2025 и представлява България на 74-ия конкурс Мис Вселена в Тайланд.

Гуа е родена във Франция и е от френски и български произход. Тя започва кариерата си на модел на 17-годишна възраст, след като подписва договор с агенция VIP models в Южна Франция.

Тя започва професионална кариера като модел в Париж през 2014 г. Участвала е в кампании и ревюта на марки като Chaumet, Elie Saab, Jean Louis David, Gap, Bossini, Triumph Lingerie и Robert Abi Nader.

Нейни снимки са се появявали на кориците на модни и лайфстайл издания като Prestige, ICON, Playboy, Garo, Gezno, Le Désir и L'Officiel.