Поройните дъждове в Албания в последните дни доведоха до образуването на свлачища, разрушаването на пътища и диги и преливането на реки в страната, предава Албанското радио и телевизия.

В окръг Либражд в Източна Албания е разрушена речна дига и е повредена основата на мост, поради което трафикът в зоната е бил затруднен.

Дигата на река Бистрица е Маде (Голяма Бистрица) близо до Саранда в Югозападна Албания също се е разрушила, като реката е преляла и е наводнила пътя от Саранда до Кониспол в най-южната част на страната.

Po slunečném úvodu listopadu přišly přívalové deště 🌧️⛈️



A s nimy do měst lokálni záplavy a bahno pic.twitter.com/affm3lnM78 — Čech ❤️ Albánii 🇨🇿🇦🇱 (@doalbanie) November 18, 2025

Камъни и дървета са се свлекли на някои пътни отсечки в страната като Елбасан – Кяфасан (Чаф тана, на албански език, където има ГКПП с Република Северна Македония – бел. ред.), Елбасан – Печин в Централна Албания и Грамш – Моглица в Югозападна Албания. Движението по тях вече се осъществява нормално. Свлачища са регистрирани и около Кукъс, Североизточна Албания.

Медията съобщи, че река Вьоса е достигнала критично ниво от осем метра, заради което са взети превантивни мерки за евакуация на 11 семейства в селата Новоселя, Фиторе и Червен, които се намират от двете страни на реката в окръзите Фиер и Вльора в Югозападна Албания. Медията съобщи вчера за преливането на Вьоса нагоре по течението ѝ, при село Мифол, вследствие на което бяха наводнени земеделски земи и три домакинства. Работата по изпомпването на водата от жилища покрай Вьоса продължава.

Преляла е и река Осум близо до южния албански град Берат, като критични са нивата и на река Семан в близост до град Кучова до Берат, където се влива в Осум. В тази област е евакуирано едно семейство.