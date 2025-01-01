Иззеха голямо количество наркотици в област Търговище, съобщиха от полицията.

В хода на специализирана операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, служители на сектор“Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР са извършили незабавни издирвателни и последващи процесуално-следствени действия „Претърсване и изземване“ в два имота - в село Светлен и в с. Конак , община Попово, обитавани от 54-годишен мъж от Попово.

Там са намерени 500 грама суха зелена тревиста маса, близо 10 грама хашиш и 3 ампули с вместимост 10 мл, всички - реагиращи при наркотест на наркотичното вещество канабис. Установено е, че в единия от имотите същият е отглеждал канабисовите растения, а в другия е съхранявал наркотичните вещества.

По време на проведени от криминалисти на областната дирекция на следващия ден допълнителни процесуално-следствени действия в друг обитаван от 54-годишния мъж имот в с. Конак, община Попово, е установено, че той държи там 33 пакета със суха зелена тревиста маса с общо тегло 2,110 кг, както и 22 броя сухи растения от вида марихуана с тегло 1,08 кг. Всички те при наркотест са реагирали на наркотичното вещество канабис.

Веществата са иззети по надлежния ред. Мъжът е задържан в Районно упарвление-Попово. По случая се води разследване.