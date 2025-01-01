Възрастна жена от Казанлък даде близо 8 хиляди лева на телефонни измамници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предаде Агенция "Фокус".

Възрастна жена носи 236 000 лв. в чорапогащник до Румъния – вярвала, че участва в секретна операция

На 20 ноември, 81-годишна казанлъчанка се е явила в РУ - Казанлък. Тя е заявила, че на същата дата, около 17:00 ч., след като е била въведена в заблуждение чрез няколко телефонни разговора, че съдейства на полицията, е предала на непознат мъж сумата от около 7660 лв.



В РУ - Казанлък е образувано досъдебно производство за престъпление.