Десетки нови опити за телефонни измами са регистрирани в Пазарджик и Велинград, като се атакуват основно възрастни хора.

Мними полицаи ги приканвали да предоставят всичките си налични пари и бижута, за да съдействат на полицейско разследване срещу "ало измамниците". Говорителят на полицията Мирослав Стоянов призова жителите на областта да не се доверяват на подобни обаждания, предава БНР.

"Много, десетки са случаите, регистрирани като опити в град Пазарджик на територията на областния град. Обаждат се предимно на стационарни телефони, като се представят за полицейски служители, убеждават хората да вземат всичките си налични средства, за да ги предоставят на телефонните измамници.

За пореден път ще кажем - под никаква форма, по никакъв начин, без значение кой се обажда и за какъв се представя - полицай, прокурор, лекар, следовател, комисар, главен инспектор никой да не предоставя на никого под каквато и да е форма пари, ценни предмети, вещи, злато, сребро, накити.

Важен факт е да отбележим, че обажданията стават от СИМ карти, издадени от територията на съседна Румъния, затова моля да заострим вниманието отново за пореден път към жителите на Пазарджик и близките села, както и районите на всички общински центрове от територията на Пазарджишка област", обясни Стоянов.