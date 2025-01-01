74-годишна пенсионирана акушерка продаде апартамента си и пренесе 100 000 лв. в чорапогащник до Букурещ, вярвайки, че помага на полицията. След репортаж на NOVA , в който беше разказано как жената от София станала жертва на „ало” измама, прокуратурата повдигна обвинение на Симеон Миланов – „мулето”, пренесло парите до Румъния. Случаят е част от мащабна схема за телефонни измами с международен елемент.

Всичко започва с телефонно обаждане на 16 август миналата година. На домашния телефон на жената се обажда мъж, който се представя за полицай на име Стефан Георгиев.

„Парите, които са в теб, ги слагаш в чорапогащник. Подреждаш пачките една след друга последователно, не на куп, а като влакче около себе си. Връзваш ги много силно на кръста си, обличаш яке и пътуваш за Румъния“, разказва жената в свидетелски показания, заснети в гръб. Скритият характер на операцията я убедил, че е част от акция на МВР.

„Мъжкият глас ме попита: „Имали ли сте заплахи досега от някого?” Казах „не”. После ми каза: „Сега ще ви се обади друг глас, ще чуете заплахи”. И наистина се обади друг човек, който започна да заплашва, че ще ми бъдат извадени бъбреците, ако не дам пари“, споделя жертвата на схемата.

Мнимият полицай ѝ казал, че група от МВР ще я пази и че апартаментът ѝ е под заплаха. Уверил я, че тя трябва само да следва инструкциите. Жената събрала всичките си спестявания и ценности. „Имаше диамантен пръстен, колиета със сапфири, златна монета от Гърция“, разказва пенсионерката.

Парите – около 18 800 лв., и бижутата били сложени в торбичка, с която тя взела такси и се отправила към детска площадка срещу Военна болница. „Казаха ми, че ще дойде човек с парола „Дай капарото”. Дойде масивен мъж, леко прегърбен, със сива фланелка и сив панталон. Мисля, че беше същият, който ме заплашваше по телефона. Накуцваше, беше между 50 и 60 години. Предадох му всичко и той изчезна“, разказва още 74-годишната жена.

„Полицаят“ продължил да звъни и сутрин, и вечер, и да настоява, че трябват още пари. По негово настояване жената изтеглила и последните си 6 000 лв. от банката и ги предала на същото място. След това мнимите полицаи я убедили да продаде и частта от апартамента си. Със сумата, получена при сделката – 100 000 лв. – жената отново трябвало да пътува до Букурещ с пачките в чорапогащник, увит около кръста.

„Тръгнах в 22:30 с автобус за Букурещ. Жена на 72 години със 100 000 лв. в чорапогащник. Без да ми мигне окото. Казаха ми, че в автобуса ще има човек от МВР, който ме охранява. И аз им повярвах“, споделя жертвата. Сумата е била оставена под кошче на автогара в румънската столица.

След разследване на NOVA и действия на Софийската районна прокуратура е задържан и обвинен 64-годишният Симеон Миланов – мъжът, който е получил парите и накитите от пострадалата. „Престъплението е за продължавана измама с две деяния. Мулето е било в затруднено финансово положение. Има справка от БНБ за изтеглени кредити“, съобщи прокурор Илиян Илиев.

След получаване на парите, Миланов пътувал до Русе, минал Дунав мост и ги оставил на неустановено място в Румъния. „Той твърди, че не се е срещал лично с извършителите, а е оставил средствата в района на голям хипермаркет, според указания, дадени по телефона“, уточнява прокурорът.

„Той твърди, че е работил като куриер за румънска фирма за дограма, но няма никакви документи, не е издавал разписки, не е получавал договори“, добавят от прокуратурата. Миланов е заподозрян и за участие в други подобни измами, като е пътувал многократно от мястото, където живее, до София и после към Румъния. Дали е получил печалба от дейността си, тепърва ще се установява.

Разследващите в България са издали европейска заповед за разследване, насочена към установяване на ръководителите на схемата в Румъния. „Предстои изпълнение на тази европейска заповед. Изпратени са писма чрез Евроджъст за ускоряване на действията. Нямаме компетентност да определим кога ще има резултати“, коментира наблюдаващият прокурор.

След престъплението Миланов е бил засечен на почивка в съседна страна, като ще бъде проверено дали е използвал парите за погасяване на дългове, или за лично обогатяване.

След като се връща от Букурещ, жената повече не получава обаждания. Така осъзнава, че е станала жертва на мащабна схема за телефонна измама. Останала е без спестяванията си, без ценностите си и без частта от апартамента, който е продала.