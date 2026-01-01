Наводнени участъци в София след обилни валежи днес.

Беше затворен и участък около река Слатинска, която разделя столичните квартали "Христо Ботев" и "Слатина". Според местните жители районът винаги се наводнява, когато завалят по-големи количества от дъжд.

Причините са обилните дъждове и невъзможността на шахтите да поемат водата. Екипи на аварийната служба отводняват, а по данни на общината получените сигнали са около 16, като 10 екипа участват в отводняването на проблемните точки. Призивът и днес е за безопасно шофиране.

Директорът на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община обясни, че участъкът е наводнен вследствие на многото дъжд и високото ниво на реката. "Когато има увеличен дебит на вода, повечето от шахтите не могат да поемат количеството. Трябва време. Нивото на реката се вдига и на места, както около река Слатинска и в Нови Искър, се завирява голямо количество вода", каза Красимир Димитров, цитиран от NOVA.

Наводнено е пътното платно на острия завой при местността Черния кос, преди Владая в посока Перник.

Шофьорите да се движат с повишено внимание заради мократа настилка и намалената видимост.

До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, като по-значителни по количество ще бъдат в крайните южни райони, съобщават метеоролозите. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, а в Източна България – от север-североизток. С промяната на вятъра ще започне и нахлуване на по-студен въздух.

Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, като там и в Подбалкана се очакват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София – около минус 3°, а максималните – между 3° и 8°, в столицата около 3°.

Оранжев код за опасно време

Обявен е оранжев код за значителни валежи от дъжд в южните райони на областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг и условия за поледици е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил, Габрово, Велико Търново, Разград, Шумен, Търговище, Русе и Силистра.