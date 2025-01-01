Задържаха 21-годишен жител на град Раднево за кражба на лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Полицейски служители от РУ-Нова Загора започват работа по случая на 20 ноември. Сигналът е получен в 08:30 часа за кражба на лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ от стопански двор в село Прохорово.

След проведените издирвателни действия автомобилът е намерен изоставен и повреден на пътя между селата Прохорово и Еленово.

Извършителят е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.