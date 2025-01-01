Районният съд в Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на длъжностно лице, кмет на населено място в област Кюстендил, което, в кръга на службата си, е съставило официални документи, удостоверяващи неверни обстоятелства, свързани с прехвърляне на партиди в пенсионен фонд, съобщиха от Районния съд в Кюстендил.

Обвиняемият Я. С. се признава за виновен за това, че в условията на продължително престъпление за времето от 13 юни 2023 г. до 13 септември 2023 г., в качеството си на длъжностно лице, а именно кмет на кметство в обл. Кюстендил, в кръга на службата си, е съставил официални документи, с които е удостоверил, неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

На 13 юни 2023 г. и на 13 септември 2023 г., в кюстендилско село, в качеството си на длъжностно лице – кмет на кметство, в кръга на службата си и на основание чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, той е съставил официален документ, като е положил нотариална заверка върху частен документ – заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуалната партида в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В документа той е удостоверил, чрез поставяне на щемпел на кметството и подпис, невярно обстоятелства – че подписът срещу графа „осигурено лице“ е положен пред него, в качеството му на длъжностно лице, в канцеларията на кметството, от С. Й. и А. К.

Целта е била документът да бъде използван като доказателство пред пенсионноосигурителна компания за прехвърляне на натрупани средства по индивидуалните партиди на С. Й. и А. К. в Универсален пенсионен фонд.

За извършеното престъпление на обвиняемия се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца, като изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години. По време на изпитателния срок спрямо обвиняемия ще се прилагат възпитателни грижи от страна на съответния полицейски служител, отговорен за района, в който попада местоживеенето на обвиняемия. От престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечението или възстановяването им.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.