Въоръжени мъже отвлякоха 52 ученици от католическо училище в щата Нигер в Нигерия, съобщи днес местният телевизионен канал "Арайз Нюз", цитиран от Ройтерс.

Правителството на щата Нигер потвърди нападението, като добави, че точният брой на похитените все още не е ясен.

"Правителството на щата Нигер прие с дълбока тъга тревожните новини за похищението на учениците от училище "Сейнт Мери", гласи съобщението на местните власти, които уточняват, че службите за сигурност вече издирват отвлечените ученици.

Нигерия стана сцена на поредица нападения на въоръжени групировки, включително отвличането на 25 ученички от пансион в щата Кеби в понеделник. Атаките показаха нагледно проблема с несигурността в западноафриканската страна и принудиха президента Бола Тинубу да отложи посещения в чужбина, отбелязва Ройтерс.