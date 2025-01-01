Ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че регионът става все по-уязвим към сътресения като американските мита и изостава в области, които ще стимулират растежа, като изкуствения интелект.

Континентът трябва спешно да ускори интеграцията си и да преразгледа модела на растеж, основан на износа, който се провали в условията на нарастваща геополитическа нестабилност, заяви тя в реч пред банкова конференция.

„Европа стана по-уязвима“, посочи шефката на централната банка на 20-те страни от еврозоната във Франкфурт, подчертавайки „зависимостта на региона от трети страни по отношение на сигурността и доставките на критични суровини“.

„Глобалните сътресения се засилиха с повишаването на митата в САЩ, руската инвазия в Украйна и засилващата се конкуренция от Китай“, добави тя, цитирана от АФП.

Междувременно вътрешният пазар на Европа „е в застой“, особено в области, които ще подкрепят бъдещия растеж, като цифровия сектор и изкуствения интелект, заяви Лагард.

Континентът отдавна разчита на износа на стоки, вариращи от автомобили до фабрично оборудване и фармацевтични продукти, за да подкрепи икономиките си.

Но този модел вече не работи, каза Лагард, като добави, че Европейският съюз трябва да укрепи вътрешната си икономика като „източник на устойчивост в един несигурен свят“.

Изправена пред слабото търсене на ключови износни стоки, структурни проблеми и по-скорошната търговска атака на САЩ, растежът на Европа е забавен през последните години, изоставайки далеч зад САЩ и Китай.

Лагард очерта реформи за стимулиране на региона, вариращи от по-добра интеграция на финансовия сектор до намаляване на търговските бариери и опростяване на процесите на вземане на решения в ЕС.

Тя предупреди, че още години на „загубен растеж, загубена производителност, не само ще бъдат разочароващи за бъдещите поколения, но и ще бъдат безотговорни от наша страна“.

Ако се пристъпва към радикални реформи, „можем действително да се уверим, че Европа е силна и не е жертва на решения, взети извън този регион“, подчерта Кристин Лагард.