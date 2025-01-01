Съединените щати на президента Доналд Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа.

Това написа Жозеп Борел, бивш заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз. "Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна разкрива провала на стратегията за помирение на ЕС. Отстъпването пред исканията му за военни разходи, тарифи, цифрова дерегулация, многонационално данъчно облагане и енергийни доставки не постигна нищо", написа още Борел.

Според него с "28-точковия план за прекратяване на войната в Украйна, Съединените щати на Тръмп вече не могат да се считат за съюзник на Европа, която дори не е консултирана по въпроси, засягащи собствената ѝ сигурност". "Европа трябва да признае тази промяна в политиката на САЩ и да реагира съответно", призова още бившият заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи на Европейския съюз.