Най-малко 81 души загинаха в Кения, а хиляди хора са разселени - в някои случаи заедно със своя добитък - от началото на март заради проливните дъждове, които се очаква да продължат в източноафриканската страна до утре, предаде Франс прес, позовавайки се на официални данни.

Властите, които отвориха евакуационни центрове, призоваха хората да проявят „изключителна бдителност и предпазливост“.

Най-малко 50 души са загинали и 125 други са в неизвестност след свлачища в Южна Етиопия

„Към момента общият брой смъртни случаи, за съжаление, достига 81 души. Найроби остава най-тежко засегнатия район с 37 жертви“, заяви говорителят на кенийската Национална полиция Мучири Няга.

В петък вечерта властите призоваха жителите на няколко бедни квартала под язовира в Найроби да се евакуират поради „непосредствен риск от наводнения, свързан с покачващите се нива на водата във водоема, които заплашват да скъсат дигите“, се казва в предупреждение, цитирано от местни медии. Засега съоръжението устоява.

Въпреки това двама души се удавиха в наводненията през нощта срещу неделя в Киамбу – предградие, северно от столицата.

Според частната кенийска телевизия „Ситизън Ти Ви“ други двама души са загинали през уикенда при свлачища в село Касака в западната част на страната, където са били затрупани много къщи.