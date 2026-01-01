Настаненият в болница бивш бразилски президент Жаир Болсонаро е изписан от интензивното отделение, съобщи днес местният новинарски сайт "Джи 1", цитирайки неговия лекар, предаде Ройтерс.

Болсонаро беше приет в интензивното отделение в лечебно заведение в столицата Бразилия на 13 март заради бронхопневмония, припомня Ройтерс.

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро е в тежко състояние в болница

Бившият държавен глава е в стабилно, но тежко състояние в интензивно отделение след бактериална пневмония, но бъбречните му функции са се влошили, съобщиха тогава от болницата.

Болсонаро беше хоспитализиран с висока температура, изпотяване и треска, след като беше прехвърлен от затвора в Бразилия, където излежава присъда за опит за държавен преврат.