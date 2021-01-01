Земетресение беше регистрирано в района на остров Кипър, съобщава електронното издание на кипърския гръцки вестник "Филелефтерос".



Според Евросредиземноморския сеизмологичен център земният трус е бил с магнитуд 3,8 по Рихтер. Земетресението от този следобед е било усетено в крайбрежния град Лимасол.



Епицентърът му е бил на 109 километра югозападно от столицата Никозия.



По-рано днес в района е било регистрирано и друго земетресение.