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Земетресение беше регистрирано в района на остров Кипър, съобщава електронното издание на кипърския гръцки вестник "Филелефтерос".

Според Евросредиземноморския сеизмологичен център земният трус е бил с магнитуд 3,8 по Рихтер. Земетресението от този следобед е било усетено в крайбрежния град Лимасол.

Епицентърът му е бил на 109 километра югозападно от столицата Никозия.

По-рано днес в района е било регистрирано и друго земетресение.

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БТА

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