Земетресение с магнитуд 5.8 разтърси вчера североизточната провинция Тебеса в Алжир, съобщи местната телевизия "Енахар", цитирана от Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил на 10 км югоизточно от град Негрине в провинция Тебеса, допълни телевизията.

Силен трус разтърси остров на Филипините

Алжир, разположена в Северна Африка, трайно се намира в сеизмично активна зона. Позицията ѝ на границата между Африканската и Евразийската тектонична плоча я прави предразположена към периодични земетресения.

Тази геоложка особеност е в основата на сеизмичната история на Алжир, белязана от множество трусове с различна интензивност през годините.

Североизточната провинция Тебеса се намира в източната част на страната и не е непозната за сеизмичната активност.