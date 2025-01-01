Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в близост до град Каледжик, окръг Анкара, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
SON DAKİKA | Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. (AFAD) pic.twitter.com/MPOj6yplzo— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 11, 2025
Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından paylaşım yaptı. Naci Görür:— Tele1 TV (@tele1comtr) September 11, 2025
"Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir." pic.twitter.com/1Ll38cqdzD
За момента няма информация за пострадали граждани и нанесени щети, вследствие на земетресението.