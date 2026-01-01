/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 4,9 разлюля мексиканския щат Гереро, съобщи Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина от 10 километра. По данни на мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум няма информация за нанесени щети.

Според нейна публикация в "Екс" епицентърът е бил край град Сан Маркос в щата Гереро, с магнитуд 5,2.

Земетресението е било леко усетено и в столичния град Мексико, допълни Ройтерс, позовавайки се на свои сътрудници.

