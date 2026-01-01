Земетресение с магнитуд 4,9 разлюля мексиканския щат Гереро, съобщи Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс.
Трусът е бил на дълбочина от 10 километра. По данни на мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум няма информация за нанесени щети.
JUST IN: 4.9 magnitude earthquake struck Guerrero, Mexico, tremors felt across multiple cities pic.twitter.com/zTJzvWx0LC— Rapid Report (@RapidReport2025) January 16, 2026
Според нейна публикация в "Екс" епицентърът е бил край град Сан Маркос в щата Гереро, с магнитуд 5,2.
🚨 ¿Cómo están? ¿Lo sintieron? Magnitud 5.2, epicentro San Marcos Guerrero. pic.twitter.com/71amjAjNiQ— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) January 16, 2026
Земетресението е било леко усетено и в столичния град Мексико, допълни Ройтерс, позовавайки се на свои сътрудници.