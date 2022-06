⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022

Mall in Kremenchuk, Poltava region.

More than 1000 people were inside this Monday.

Russian rockets hit it. Now there are more than one hundred dead and few hundred injured. These numbers are unimaginable. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/YF5lHOP2F1 — Лачен (@igorlachen) June 27, 2022

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

в Украйна е бил поразен от, обяви президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс". По думите му, по това време в мола е ималоМолът се намира в, който, според Зеленски, не представлява стратегическа цел за Русия. "Не можем да си представим броя на жертвите", написа Зеленски в Телеграм.Кадри в социалните мрежи показват. Над небето се издигат черни облаци дим.. Стените започват да се падат", твърдят очевидци.Официално властите заявиха, че, 9 от които тежко.Очаквайте още подробности.